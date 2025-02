Gersthofen kassiert Testspiel-Klatsche

Das Testspiel-Wochenende verlief nicht gerade erfolgreich für die Bezirksligisten, während die Kreisligisten der Region drei Siege feierten.

TSV Gersthofen – Türkgücü Königsbrunn 0:4 (0:4): Überraschend deutlich hat der TSV Gersthofen am Sonntag gegen Bezirksliga-Schlusslicht Türkgücü Königsbrunn verloren. Die Gäste sind zwar unter anderem mit hohen Siegen, wie einem 11:0 gegen FC Öz Akdeniz Augsburg und einem 5:1 gegen Ligakonkurrent Lagerlechfeld ins Jahr gestartet, waren aber trotzdem Außenseiter. Der TSV Gersthofen konnte auch schon zwei klare Testspiel-Erfolge feiern. „Wir hatten einen richtig schlechten Tag“, erklärt Gersthofens Spielertrainer Michael Panknin. Er war vor allem mit der ersten Halbzeit unzufrieden: „Wir hatten keine Spannung, keine Leidenschaft und kein Zweikampfverhalten.“ Egor Keller traf früh für Königsbrunn (2.), ehe Neuzugang Jeton Abazi gegen Ende des ersten Durchgangs binnen zehn Minuten dreimal traf. „In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann dahingeplätschert“, sagt Panknin, der das Ergebnis als Warnung sieht: „Das war ein kleiner Wachrüttler. Wir müssen voll da sein, vielleicht haben wir die Aufgabe vorher etwas zu leicht genommen.“

SV Mering – TSV Dinkelscherben 5:3 (4:1): Eine Niederlage musste auch der TSV Dinkelscherben hinnehmen. Stürmer Samuel Seibold brachte den TSV zwar in Führung, anschließend war Bezirksligist Mering jedoch überlegen, drehte das Spiel bis zur Pause auf 4:1 und führte sogar mit 5:1, ehe Alexander Brecheisen (84.) und Daniele Martire (89.) spät für Dinkelscherben trafen. Für das Team von Trainer Michael Finkel war die Partie ein Sprung ins kalte Wasser: „Es war unser erstes Testspiel, dafür war der Gegner zu stark.“ Seine Mannschaft, sagt er, habe noch einige Verletzte, auf die man verzichten musste. „Wir waren noch gar nicht so richtig auf dem Platz und deutlich unterlegen“, sagt er und begründet das auch damit, dass man noch nicht richtig trainieren konnte. Noch nicht richtig trainiert, „Einmal standen wir in der Vorwoche auf dem Platz, sonst waren wir in der Soccerhalle.“ Obwohl seine Mannschaft Ich möchte das Ergebnis nicht überbewerten, aber so wissen wir, was noch zu tun ist.“

FC Horgau gewinnt als einziger Bezirksligist

FC Horgau – SV Holzkirchen 2:0 (2:0): Dem FC Horgau gelang als einzigem Bezirksligisten am Wochenende ein Sieg. Maximilian Wurm traf nach 20 Spielminuten zur Führung gegen den SV Holzkirchen, der in der Kreisliga Donau Nord antritt. Kurz vor der Pause erhöhte Christian Habermeier auf 2:0. Der FC Horgau war die bessere Mannschaft und verwaltete den Vorsprung in der zweiten Halbzeit sicher. Die Kleeblätter bleiben nach bisher drei Testspielen im Jahr 2025 weiter ohne Gegentor.

TSV Haunstetten – TSV Meitingen 2:1 (1:0): Der TSV Meitingen unterlag Ligakonkurrent TSV Haunstetten am Samstag mit 1:2. Florent Kuci brachte die Augsburger nach acht Spielminuten in Führung und legte kurz nach Wiederanpfiff nach (50.). Sieben Minuten später kam der TSV Meitingen durch den erst 18-jährigen Mittelfeldspieler Jashar Mulaj zum Anschlusstreffer, konnte die Patie aber nicht mehr drehen. Für den TSV Meitingen ist es die zweite Niederlage im dritten Testspiel. Nach einer 1:3-Pleite gegen Landesligist Aindling, gewann man in der Vorwoche 5:0 gegen den FSV Inningen.



Drei Kreisligisten aus dem Landkreis Augsburg jubeln

TSV Diedorf - SV Neuburg/Kammel 2:0 (1:0): Etwas zu feiern hatte am Sonntag der TSV Diedorf. Mit 2:0 gewann das Team von Spielertrainer Florian Sandner auf dem Platz des CSC Batzenhofen gegen SV Neuburg/Kammel aus der Kreisliga Donau West. Benedikt Steinbacher brachte Diedorf früh in Führung (4.), ehe Honathan Streit zu Beginn des zweiten Durchgangs auf 2:0 erhöhte (56.).

SC Biberbach – TSV Welden 0:2 (0:2): Auch Diedorfs Ligakonkurrent TSV Welden durfte jubeln. Durch zwei frühe Treffer gewann man bei Kreisklassist SC Biberbach mit 2:0. Nach fünf Spielminuten erzielte Dominique Haselmeier die 1:0-Führung. Lukas Stegmüller legte Mitte des ersten Durchgangs nach.

SG SV Adelsried / TSV Welden II – SC Altenmünster 1:7 (0:4): Der SC Altenmünster freute sich am Sonntag in Adelsried über ein Schützenfest. Mit 7:1 setzte man sich bei der Spielgemeinschaft aus Adelsrieds erster, und Weldens zweiter Mannschaft durch. Überragender Akteur des SCA war Patrik Pecher, dem im ersten Durchgang innerhalb von 19 Spielminuten vier Tore gelangen. Insgesamt traf er fünfmal. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Gastgebern durch Daniel Wagner der Ehrentreffer, ehe Sebastian Kaifer und Manfred Glenk für Altenmünster erhöhten und Pecher in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte.