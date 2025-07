Der TSV Meitingen scheint schon gut in Schuss. Neun Tore in zwei Testspiel-Partien erzielte der Bezirksligist gegen den TSV Pöttmes und den FC Königsbrunn. Landesligist SV Cosmos Aystetten zeigte sich beim 4:3 gegen Landesliga-Absteiger TSV Wertingen in der Abwehr noch nicht sattelfest.

