Fußball-Testspiele: Aystetten schwankt, Meitingen spürt Klassenunterschied

Gleich zweimal war der Regionalligist TSV Schwaben Augsburg am Wochenende im Landkreis Augsburg zu Gast. Am Samstag unterlagen die Violetten in Adelsried dem FC Gundelfingen über 4 x 30 Minuten mit 2:4, am Sonntag gab es dann zum Abschluss der 100-Jahr-Feier des TSV Meitingen einen 5:1-Sieg in den Lechauen. Ausrufzeichen setzte der SV Cosmos Aystetten nicht nur beim 5:1 gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Zuvor und danach gab es für den Landesligisten nämlich zwei Niederlagen gegen Bezirksligisten.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis