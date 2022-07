Thierhaupten

02.07.2022

Kleine Reiterin nutzt Reitsport in seiner ganzen Vielfalt

Die zehnjährige Lina Schwab vom Reitverein Thierhaupten nahm gleich an elf verschiedenen Prüfungen teil.

Plus Beim Breitensportturnier in Thierhaupten geht die zehnjährige Lina Schwab elfmal an den Start.

26 Prüfungen für Einsteiger und aufstrebende Reitsportler standen beim Breitensportturnier des Reitvereins Thierhaupten auf dem Plan. Die zehnjährige Lina Schwab war begeistert von der Vielfalt, nahm an elf Prüfungen teil und war bei den meisten unter den ersten Fünf platziert.

