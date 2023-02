Josef Merk: Ein Weltenbummler in Sachen Tischtennis

Plus Wie Josef Merk von der SpVgg Westheim die Senioren-Weltmeisterschaft im Oman erlebte. Das Land und die atemberaubende Natur entschädigte für den sportlichen Reinfall.

Der ehemalige Bundesligaspieler Josef Merk aus dem Neusässer Ortsteil Westheim ist nicht nur ein schwäbisches Tischtennis-Urgestein, er ist auch ein Weltenbummler in Sachen der schnellsten Rückschlagsportart der Welt. Gerade ist der 80-Jährige, der erst vor einigen Monaten noch als Ersatzspieler in der Verbandsliga-Mannschaft seines Vereins debütierte, von den Senioren-Weltmeisterschaften im Oman zurückgekehrt. Sportlich enttäuscht konnte er anschließend eine fantastische Rundreise durch das zwischen Jemen, Saudi-Arabien und den Vereinten Arabischen Emiraten gelegene Sultanat genießen.