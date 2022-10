Tischtennis

18:00 Uhr

80-Jähriger springt in der Verbandsliga ein

Plus Warum die Tischtennis-Truppe der SpVgg Westheim „Oldie“ Sepp Merk einsetzen musste und trotzdem einen Punkt aus München entführt hat.

Ohne ihren an Corona erkrankten Spitzenspieler Bernhard Lindner und ohne ihre etatmäßigen, gesundheitsbedingt kurzfristig ausgefallenen Ersatzspieler musste zum Gastspiel der SpVgg Westheim in Thalkirchen letztlich der 80-jährige Ex-Bundesligaspieler Sepp Merk ran, um die Lücke zu schließen. Keine Erfolg versprechende Ausgangsbasis in einer so hohen Klasse wie der Verbandsliga Bayern Südwest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

