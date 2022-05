Beim TSV Herbertshofen fließt der Sekt in Strömen

Plus Neben der ersten Mannschaft holt auch die fünfte Vertretung und die U18 einen Titel. Ob man den Aufstieg wahrnimmt, steht noch in den Sternen.

Es war eine seltsame Saison, die der Tischtennis-Abteilung des TSV Herbertshofen schließlich doch noch ein erfolgreiches Ende bescherte. Die erste Damenmannschaft konnte aufgrund des besseren Spielverhältnisses im Vergleich mit dem punktgleichen SV Kirchdorf/Iller den Meistertitel in der Verbandsoberliga gewinnen. Die fünfte Frauenmannschaft setzte sich in der Kreisklasse vor der „Vierten“ des Vereins durch.