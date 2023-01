Tischtennis

10.01.2023

Berlin war für TTC Langweid eine Reise wert

Plus Trotz zweier Niederlagen und dem Aus nach den Gruppenspielen konnten die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid beim deutschen Pokalwettbewerb gefallen.

Von Cennet Durgun Artikel anhören Shape

Der TTC Eastside Berlin hat die Nachfolge des SV DJK Kolbermoor angetreten, der vor einem Jahr in Hannover erfolgreich war. Der Topfavorit setzte sich beim ersten nationalen Tischtennis-Highlight in Berlin souverän durch und ist deutscher Pokalsieger 2023 der Frauen. Im Finale besiegten die Hauptstädter den TSV Langstadt mit 3:0. Neben allen acht Erstligisten waren auch die Zweitligavertreter TTC Langweid und TuS Fürstenfeldbruck sowie Drittligist Füchse Berlin am Start.

