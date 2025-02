Dank Doppelerfolg im Norden: Langweiderinnen erobern Tabellenspitze

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid haben am Wochenende ein dickes Plus gemacht – sowohl an Reisekilometern als auch an Tabellenpunkten in der 2. Bundesliga. In der Formation Veronika Matiunina, Airi Avameri, Melanie Merk und Anna Farladanska machte das TTCL-Team beim 6:0 über Liga-Nordlicht MTV Tostedt nahe Hamburg kurzen Prozess. Die gesparten Kräfte konnte man tags darauf bei der DJK BW Annen gut gebrauchen und zum 6:3-Erfolg über die „Ruhrpottler“ gewinnbringend einsetzen.

