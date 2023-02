Das Drehbuch ist geschrieben

Langweids Teammanagerin Cennet Durgun hat für die Rückrunde eine optimistische Prognose ausgegeben. Dabei soll ein Neuzugang aus Guynea mithelfen, der Heimpremiere feiert.

Das Tischtennis-Frauenteam des TTC Langweid startet am Faschingswochenende gleich mit zwei Spielen in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Am Samstag steht um 14 Uhr das Spiel im hessischen Langstadt gegen die 2. Mannschaft des Erstligisten TSV Langstadt an und am Faschingssonntag um 11 Uhr wird in der Langweider Sporthalle das Heimspiel gegen die DJK SB Annen (Stadtteil von Witten in Nordrhein-Westfalen) ausgetragen.

„Fünf Siege sollen es in der Rückrunde werden“, lehnt sich TTC-Teammanagerin und Coach Cennet Durgun weit aus dem Fenster. Dadurch soll es noch ein guter Mittelplatz werden.

Die Frage ist, ob das positive Vorhaben am Wochenende ihren Anfang nehmen kann. Die beiden Begegnungen sind offen. In der Vorrunde hat das Team sogar den stärksten Gegnern Paroli geboten. An Punkten konnten aber aufgrund des zu wenig eingefahren werden. Der die ganze Vorrunde hindurch verletzungsbedingte Ausfall von Vitalija Venckute konnte von Teammanagerin Cennet Durgun als Spielerin trotz guter Leistungen und Kampfgeist verständlich nicht ausgeglichen werden.

Worauf sich der Optimismus der Teammanagerin begründet? Mit Chelsea Edghill hat sich dem TTC für der Rückrunde eine neue Spielerin angeschlossen. Die Nationalspielerin von Guyana, die im Auftrag ihres Verbandes im Leistungszentrum in Bad Aibling trainiert, will beim TTC am Ball bleiben und Wettkampfpraxis sammeln.

Sympathische Spielerin wird eine Verstärkung sein

Sie ist als Nummer fünf der Vereinsrangliste in der zweiten Mannschaft des TTC Langweid als Nummer eins spielberechtigt, soll aber weitestgehend in der Ersten als Nummer vier zum Einsatz kommen. Nach ersten Eindrücken bei Einsätzen im zweiten TTC-Team könnte die sympathische Spielerin zu einer Verstärkung des Zweitligateams werden und helfen, das Ziel von Cennet Durgun zu verwirklichen. Das soll sich schon am Wochenende bestätigen. Nicht nur Ganna Farladanska, Diana Styhar, die beiden ukrainischen Spitzenspielerinnen des TTC-Teams gehen die Rückrunde mit ihrer neuen Mitspielerin zielbewusst an. Auch Nachwuchsspielerin Melanie Merk ist durch das Bundesranglistenturnier am letzten Wochenende gut eingespielt und durch den hervorragenden dritten Platz motiviert.

Dabei sein wird auf jeden Fall auch Vitalija Venckute. Ob mit einem Einsatz-Versuch im Doppel oder als Unterstützung im Coaching – das entscheidet Cennet Durgun mit der Spielerin aus Litauen vor der Begegnung in Langstadt. (jug)