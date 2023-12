Die SpVgg Westheim hat ausgeschmettert

Plus Warum die Tischtennis-Männer der SpVgg Westheim ihre Mannschaft aus der Verbandsliga zurückziehen.

Paukenschlag kurz vor Weihnachten. Anfang Dezember hatte die erste Tischtennis-Mannschaft der SpVgg Westheim mit Maja Eliasova, Bernhard Lindner, Norbert Schölhorn und Benedikt Kapinos gegen den TV Dillingen und den Post SV Augsburg noch die letzten Punktspiele in der Verbandsliga bestritten. Bei der aktuellen Meldung zur Rückrunde sah sich Abteilungsleiter Josef Merk gezwungen, die erste Mannschaft vom Spielbetrieb für die Saison 23/24 zurückzuziehen, weil die beiden Spitzenspieler Bernhard Lindner und Norbert Schölhorn bis auf Weiteres dem Tischtennis den Rücken kehren.

„Es hatte sich bereits während der Vorrunde abgezeichnet, dass infolge von Personalknappheit der Klassenerhalt mit Platz neun und 4:14 Punkten stark gefährdet war“, verweist Josef Merk, der Motor in der Tischtennis-Abteilung der SpVgg Westheim, auf die zuletzt immer dünner werdende Personaldecke. Oft musste sogar der 60-Jährige Hans Pelz aushelfen. „Das Problem bei einer Vierermannschaft ist, dass wenn nur einer ausfällt, man das Spiel kaum mehr gewinnen kann“, so Merk.