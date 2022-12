Tischtennis

03.12.2022

Die weite Fahrt des TTC Langweid soll nicht umsonst sein

Plus Tischtennis-Frauen des TTC Langweid sind in der 2. Bundesliga in Tostedt und Uentrup zu Gast. Melanie Merk sorgt beim Bundesranglistenturnier für Aufsehen.

Artikel anhören Shape

Zum Vorrundenabschluss werden von den Tischtennis-Frauen des TTC Langweid mit den Spielen der 2. Bundesliga am Samstag um 15 Uhr beim MTV Tostedt (Niedersachsen) und am Sonntag um 14 Uhr beim TuS Uentrop (Stadtbezirk der Großstadt Hamm in Westfalen) nicht nur sportliche Leistung gefordert. Strapaziös ist auch die weite Reise in der eingleisigen zweiten Liga. Von Langweid nach Tostedt in der Nähe von Hamburg sind es 720 Kilometer, von Tostedt nach Uentrop 280. Da wollen Teammanagerin Cennet Durgun und ihre Crew die 530 Kilometer lange Rückreise von Uentrop nach Langweid nicht mit leeren Händen antreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .