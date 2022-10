Tischtennis

28.10.2022

„Ein Sieg muss her!“

Plus Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga steht für die Frauen des TTC Langweid gegen die Leipziger Füchse ein ganz wichtiges Spiel an.

Artikel anhören Shape

„Ein Sieg muss her!“, ist sich Coach Cennet Durgun mit ihren Spielerinnen des Tischtennis-Damenteams des TTC Langweid vor dem Heimspiel der 2. Bundesliga am Sonntag, 30. Oktober, um 10 Uhr gegen den LTTV Leutscher Füchse aus Leipzig (Beginn 10 Uhr, Dreifachsporthalle) einig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .