Tischtennis

28.06.2022

Ein Talent aus Litauen will sich beweisen

Last-Minute-Neuzugang beim TTC Langweid: Die 17-jährige Litauerin Marija Mikalauskyte, die zuletzt in Norwegen gespielt hat, will sich in der 2. Bundesliga beweisen.

Plus

Von Oliver Reiser

Der TTC Langweid hat die Personalplanungen für die Saison 2022/23 abgeschlossen und mit einem weiteren Farbtupfer bereichert: Am letztmöglichen Tag vor Ende der Wechselfrist konnte mit der 17-jährigen Marija Mikalauskyte eine weitere Spielerin verpflichtet werden. Die talentierte Litauerin, die dem Nationalkader angehört und zuletzt in Norwegen gespielt hat, ist sowohl für die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga als auch für die zweite aus der Tischtennis-Hochburg am Lech vorgesehen.

