Gelungener Hinrunden-Abschluss für den TTC Langweid

Das erste Damenteam beendete die Vorrunde der zweiten Bundesliga mit einem 6:2 Sieg im Heimspiel gegen den TTC Langen und geht im Januar auf Platz drei in die Rückrunde. Die Hessen machten es dem favorisierten Team von Coach Cennet Durgun schwerer, als es das Endergebnis aussagt. Sie warteten mit starken Spitzenspielerinnen auf. An der Bande war Krisztina Toth als Coach, besonders in der Beratung von Veronika Matiunina, wichtig. Ihr Schützling bewies beim 15:13 Sieg im Entscheidungssatz im Spiel gegen die starke Norwegerin Martine Toftaker starke Nerven.

Anja Farladanska leitet die Wende ein

Ihre Spielstärke hat die Norwegerin einen Tag zuvor bei ihrem Sieg gegen Irina Motsyk (Fürstenfeldbruck), aber auch schon beim Sieg mit ihrer Partnerin im Auftaktdoppel gegen das TTCL-Duo Merk/Farladanska bewiesen. Das Gästedoppel konnte die Begegnung nach einer 2:0-Satzführung gegen das zunehmend schwächelnde Gastgeberduo noch zu einem 3:2-Sieg drehen. Dabei wurde schon deutlich, dass die Jugendspielerin Melanie Merk derzeit nicht in Bestform spielt und oft mehr mit sich kämpfte als mit der Gegnerin, wie es bei ihrer Niederlage gegen Alina Jajeh der Fall war. Merk hatte, wie es bei jungen Angriffsspielerinnen oft der Fall ist, Probleme mit dem Schlägermaterial der Gegnerin (Noppenbeläge).

Nach der 3:2 Führung und einem 0:2 Rückstand von Anja Farladanska gegen die Abwehrstrategin Maria Vitekhova drohte es eng zu werden für das TTCL-Team. Gut eingestellt schaffte Anja Farladanska dann doch die Wende und ebnete den Weg zum Sieg. Veronika Matiunia und Yang Ting ließen sich mit ihren jeweils zwei Einzelsiegen nicht mehr vom Weg abbringen. Beide hatten zusammen schon ihr Auftaktdoppel klar für sich entschieden.

Die Ergebnisse: Farladanska – Toftaker/Voitekhovka 12:10, 11:6, 5:11, 7:11, 9:11, Matiunina/Yang – Bonderova/Jajrh 11:5, 11:9, 11:6, Matiunina- Toftaker 11:7, 11:9, 11:6, Yang – Bonderova 11:2, 11:3, 11:5, Merk -Jajeh 4:11, 11:7, 6:11, 10:12, Farladanska – Voitekhova 9:11, 11:13, 11:1, 11:4, 11:3, Maziunina – Bonderova 11:7, 12:10, 11:9, Yang – Toftaker 5:11, 11:6, 11:8, 11:7.