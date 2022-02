Langweid gibt die Roten Laterne ab

Plus Tischtennis-Frauen des TTC Langweid nutzen nach er 4:6-Niederlage gegen DJK Offenburg gegen Tabellenführer MTV Tostedt die Gunst der Stunde.

Aufatmen bei den Tischtennis-Damen des TTC Langweid: Dank eines 6:2-Erfolges über den aktuellen Tabellenführer MTV Tostedt ist die Mannschaft von Coach Cennet Durgun die rote Laterne der 2. Bundesliga schnell wieder losgeworden.