Langweid verliert Spitzenspiel

Die Tischtennisdamen des TTC Langweid mussten sich am Samstag im Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga beim Tabellenführer TSV Langstadt II mit 3:6 geschlagen geben, konnten aber auf ihrer Hessen-Reise gegen den TTC Langen am Sonntag einen 6:4-Sieg feiern. Die Niederlage in Langstadt ist ein Rückschlag im Kampf um den zweiten Tabellenplatz .

Langweid verliert trotz Führung in Langstadt

TSV Langstadt II – TTC Langweid 6:3: Zunächst gab es lange Gesichter im Lager der Gastgeber, aufgrund ihres ungewohnten 1:3 Pausenrückstands. Das Team von Trainerin Cennet Durgun hatte durch das Doppel Matiuinna/Venckute mit einem deutlichen 3:0 vorgelegt. Die Niederlage von Avamerik /Farladanska fiel zwar 1:3 aus aber mit knappen Sätzen (11:9,14:12, 11:13, 20:18). Dem guten Langweider Start mit den Doppeln folgten zwei Einzelsiege zum 3:1 Pausenstand. Airi Avamerie überraschte mit einem Sieg gegen die deutsche Nationalspielerin Sophie Klee. Veronika Matiunina besiegte die deutsche Jugendnationalspielerin Lorena Morsch im Entscheidungssatz. Die Gastgeber fanden aber nach der Pause mit zwei Siegen zurück zum 3:3-Gleichstand. Eine knappe 2:3-Niederlage von Veronika Matinuina in einem hochklassigen Spiel gegen Sophie Klee, die überwiegend in Langstadts Erstligateam spielt, führte zum 3:4-Rückstand. Airi Avamerie bot gegen Lorena Morsch erneut eine starke Leistung, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Niederlagen von Melanie Merk und Vita Venckute besiegelten die Niederlage.

Einzelergebnisse: Klee/Morsch- Avemeri/Farladanska 11:9, 14:12, 11:13, 20:18, 9:11, 8:11, Kämmerer/Lemmer – Matiunina/Venckute – 4:11, 7:11, 5:11, Klee – Avemeri – 11:9, 7:11, 8:11, 7:11, Morsch – Matiunina 7:11, 11:9, 18:16, 9:11, 8:11, Kämmerer – Venckute11:8, 11:7, 11:7, Lemmer – Merk 11:8, 11:3, 11:9, Klee – Matiunina 4:11, 9:11, 11:4, 12:10 13:11, Morsch Avemeri 11:8, 11:8, 11:9, Kämmerer – Venckute 11:8.11:8, 11:9, Lemmer – 11:8, 8:11, 12:10, 11:9.

Langweid feiert mühsamen Erfolg in Langen

TTC Langen - TTC Langweid 4:6: Coach Cennet Durgun wusste vorher, dass das Spiel gegen Langen kein Leichtes wird. Sie erinnerte sich an die Probleme ihrer Spielerinnen mit dem ungewohnten Schlägerbelägen der Gegnerinnen beim knappen 6:4-Heimerfolg. Diese Probleme stellten sich wieder und das TTCL-Team musste bis zum letzten Einzel, beim Spielstand von 4:5 bangen. Anja Farladanska behielt die Nerven und sorgte mit ihren zweiten Einzelsieg für das Aufatmen im Langweider Lager. Zuvor hatten das Doppel Matiunina/Avemeri sowie Veronika Matiunina mit zwei Einzelsiegen und Anja Farladanska sowie Airi Avameri mit je einem Einzelsieg den TTCL im Spiel gehalten.

Coach Cennet Durgun zieht nach dem Wochenende ein Fazit und blickt voraus: „Ich kann meinem Team, keinen Vorwurf machen. Wir haben in beiden Spielen gekämpft aber in Langstadt gegen einen starken Gegner verloren. Langstadt II könnte auch in der ersten Bundesliga mithalten. Wir müssten uns mit einer Spielerin für die vorderen Positionen verstärken. Dazu bedürfte es aber eines etwas verbesserten Sponsorings. Darauf hoffen wir und geben den Kampf um Platz zwei, der zum Aufstiegsrecht führen würde, nicht auf. Wir möchten den vielen Tischtennisfans der Region absoluten Spitzensport bieten.“ (jug)

Einzelergebnisse: Toftaker/Voitekova – Merk/Farladanska 11:8, 8:11, 8:11, 11:7, 11:4, Bondareva/Jajeh – Matiunina/Avameri 12:14, 7:11, 11:9, 15:13, 8:11. Bondareva – Avameri 11:9, 11:9, 11:9, Toftakr – Matiunina 6:11, 9:11, 9:11, Voitekova -Farladanska 1:11, 11:7, 3:11, 7:11, Jajeh – Merk 11:6, 11:9, 11:6, Bondareva – Matiunina 11:9, 4:11, 2:11, 4:11, oftaker – Avameri 5:11, 11:8, 9:11, 7:11, Votekhova – Merk 11:6,6:11, 11:6,11:9, Jajeh – Farladanska 11:3, 4:11,5:11, 11:7, 6:11.