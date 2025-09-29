Langweid lässt erstmals Federn

Langweid kam im Heimspiel gegen den TTC Langen (Hessen) mit einem 6:3 zum erwarteten Sieg, musste aber am Sonntag mit einem 5:5 gegen TuS Uentrop (Westfalen) im fünften Saisonspiel der 2.Bundesliga den ersten Punktverlust hinnehmen. Das ist für die Vereinsverantwortlichen Bestätigung ihrer Meinung, dass ihr Team zwar zum Favoritenkreis zählt aber nicht der absolute Topfavorit ist, wie es von Verantwortlichen anderer Vereine der Liga zum Saisonbeginn kundgetan wurde.

TTC Langweid – TTC Langen 6:3 Die Hessen bereiteten dem TTCL-Quartett große Mühe, wie der 3:3-Zwischenstand zeigte. Gedanken an einen Punktverlust ließen Melanie Merk und Vita Venckutte schon bei der Niederlage im gemeinsamen Doppel und in Ihren Niederlagen in den Einzelspielen zum 3:3 aufkommen. Beiden Spielerinnen fehlte das Selbstvertrauen und das Glück. Im Langweider Lager wurde nur noch mit erneuten Siegen von Veronika Matiunina und Yang Ting und einem 5:5 gerechnet. Die Rechnung wurde aber ohne Melanie Merk gemacht. Nach den Siegen der beiden Langweider Spitzenspielerinnen zeigte sie sich nun selbstbewusst und setzte den Schlusspunkt zum 6:3.

TTC Langweid – TuS Uentrop 5:5 Das Spiel bot viel Angriffstennis. Nach den Doppelspielen waren beide Teams durch einen Sieg von Matiunina/Yang und einer Niederlage des Duos Merk Venckutte gleichauf. Veronika Matiunina gewann gegen Eireen Kalaitzdou .Yang Ting musste sich Svetlana Ganina im Entscheidungssatz beugen. Melanie Merk gewann mit 3:2. Vita Venckutte verlor gegen Nadine Silius. Mit 3:3 war nun ein Zwischenstand gegeben, der die Tür für beide Seiten offen ließ. Veronika Matiunina hatte gegen Ganina zwar Mühe, konnte mit 3:0 gewinnen. Eine überraschende 2:3 Niederlage von Yang Ting in einem sehenswerten Spiel gegen die stark aufspielende deutsche Nachwuchsnationalspielerin Eireen Kaletzitrotzdou ließen Langweids Hoffnung sinken, und auch Melanie Merk verlor. Damit gingen die Gäste mit 5:4 in Führung . Vita Venckutte brachte im letzten Spiel ihren Kampfgeist und Nervenstärke ein. Ihr 3:0 führte dazu, dass die erste Saisonniederlage im letzten Moment abgewendet werden konnte. (jug)