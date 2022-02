Tischtennis

25.02.2022

Langweid will nicht die Platte putzen

Langweids Teammanagerin Cennet Durgun will mit ihrer Truppe nicht die Platte putzen. Die Ball- und Tischreinigung steht nicht mehr im Fokus, nachdem es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass bei der Verbreitung des Corona-Virus Schmierinfektionen nachrangig zu betrachten sind.

Plus Was sich das Schlusslicht der 2. Tischtennis-Bundesliga von den beiden Heimspielen gegen die DJK Offenburg und Spitzenreiter MTV Tostedt erwartet und was Zuschauer beachten müssen.

Von Oliver Reiser

Während in Bayern der Mannschaftsspielbetrieb im Tischtennis nach der unfreiwilligen Corona-Pause wie geplant am 1. März fortgesetzt wird, haben die Bundesligen schon seit dem 5. Februar ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und da haben die Frauen des TTC Langweid für einen Paukenschlag gesorgt. Beim Herbstmeister TuS Uentrop, gegen den man in der Vorrunde noch sang- und klanglos mit 0:6 verloren hatte, holten Charlotte Bardley, Loan Le, Melanie Merk und Vitalja Venckute ein sensationelles 5:5-Unentschieden.

