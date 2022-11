Tischtennis

18.11.2022

Langweid will nicht kampflos die Platte putzen

Langweids spielende Teammanagerin Cennet Durgun und ihre Mitstreiterinnen wollen in den Spielen gegen die Favoriten in Fürstenfeldbruck und gegen Jena nicht kampflos die Platte putzen.

Plus Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid hoffen im Heimspiel am Sonntag gegen den Favoriten aus Jena wieder auf Zuschauerunterstützung.

Artikel anhören Shape

Zwei hohe Hürden waren am Wochenende in der 2. Bundesliga auf die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid. Am Sonntag ist um 10 Uhr der SV Schott Jena in der Langweider Sporthalle zu Gast, bereits am Samstag treten die Langweider Ladies zum bayerischen Derby beim Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck an.

