Langweid gewinnt Topspiele

Nach dem 6:4 Sieg zum Saisonauftakt in Stuttgart hatte das Damenteam des TTC Langweid am vergangenen Wochenende in Heimspielen hohe Hürden vor sich, die sie mit Bravour nahm. Am Freitag siegte das ersatzgeschwächte TTCL Quartett im Bayernderby mit 6:2 und am Sonntag buchten Veronika Matiunina, Yang, Merk, Venckutte gegen Langstadt ein 6:0 und setzte deutliche Zeichen.

TTC Langweid – TuS Fürstenfeldbruck 6:2 Die Zeichen standen nicht gut für die Gastgeber, da das Team ohne die deutsche Juniorennationalspielerin Melanie Merk, die beruflich verhindert war, spielen musste. Die 17jährige Ersatzspielerin Sara Haberova kämpfte zwar tapfer und ließ Talent erkennen, hat aber noch nicht die sportliche Reife für diese Liga. Das wusste Cennet Durgun und setzte umso mehr Vertrauen in die Stammspielerinnen. Diese rechtfertigten das Vertrauen. Der letztlich hohe 6:2 Sieg täuscht, denn Oberbayern waren dem 5:5 schon nahe. Befürchtungen im Langweider Lager, dass es zum Punktverlust kommen könnte, kamen beim Spielstand von 3:2 auf und Vita Venckutte die erste zwei Sätze klar verlor. Vita Venckutte bäumte sich gegen die Niederlage auf, kämpfte und glich mit zwei gewonnenen Sätzen aus und jubelte am Ende mit den Fans über das 18:16 im Entscheidungssatz zur 4:2 Führung. Veronika Matiunina und Yang Ting machten mit Siegen den Sack zu. Beide hatten schon die ersten Spitzenspiele gewonnen und waren zusammen als Doppel erfolgreich.

Statistik: Matiunina/Yang - /Wang/Navlisnikovska 11:2, 11:8, 11:6, Haberova/Venckute- Motsyk/Hanslick 7:11, 10:12, 5:11, Matiunina – Motsyk 11:5, 11:8, 11:7, Yang – Wang 6:11, 12:10, 11:7, 11:7, Haberova – Hanslick 3:11, 8:11, 8:11, Venckutte- Nalisnikovska 3:11, 5:11, 11:8. 11:6, 18:16, Matiunina – Wang 11:6, 11:5, 11:5,

Yang – Motsyk 11:7, 9:11, 11:7, 11:9.

Langweid überzeugt gegen den Vorjahresvize

TTC Langweid - TSV Langstadt II 6:0 Gegen Vorjahresvize Langstadt II, die Erste gehört zu den starken Teams in der 1. Bundesliga, war auch Melanie Merk im TTCL-Team wieder dabei. Nach zwei verlorenen Sätzen steigerte sich das Duo Merk/Venckutte zum 3:2 Sieg. Durch den Sieg von Matiunina/Yang gingen die Gastgeber 2:0 in Führung. Das stärkte bei des TTCL-Spielerin das Selbstvertrauen. Veronika Matiuina setzte ihre 3:0 Siege mit einem weiteren glatten 3:0 gegen Janine Hilgenberg, die Nummer zwei der Gäste, fort. Yang Ting brachte beim 3:2 die deutsche Jugendnationalspielerin Sophia Klee im Entscheidungssatz (11/3) zur Verzweiflung, indem sie das erfolgreiche Angriffsspiel der Hessin durch überraschende und erfolgreiche Angriffsschläge unterbrach. Melanie Merk und Vita Venckutte sorgten mit starken Auftritten mit 3:0 Erfolgen für das 6:0 Endergebnis. (jug)

Statistik: Matiunina -/Yang – Stelltng//Jia 11:0, 11:4, 11:9, Merck/Venckutte 1:11, 5:11, 11:7, 11:9, 11:7, Matiunina – Hilgenberg 11:3, 11:4, 11:4, Yang – Klee 10:12, 11:7, 5:11, 11:9, Merk – Jia 11:9, 11:6, 11:7Venckutte – Stelting 11:7, 11:6, 11:8.