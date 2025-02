Mehrere Medaillen für Tischtennis-Senioren

In Salzweg bei Passau fanden Mitte Februar die Bayerischen Tischtennis-Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren in den Altersklassen 40 bis 85 statt. In den Konkurrenzen Einzel, Doppel und Mixed ging fast schon traditionell wieder reichlich Edelmetall an Akteure aus dem Augsburger Land – darunter dreimal Einzel-Gold: Josef Merk (SpVgg Westheim), Karin Kahl (SC Biberbach) und Sandra Dusil (TSV Zusmarshausen) gewannen in ihrer Altersklasse die „Königsdisziplin“.

Dusil diktierte das Geschehen bei den jüngsten Seniorinnen der Altersklasse 40: vier Spiele, vier 3:0-Siege! Im Einzel der Seniorinnen 45 musste sich Barbara Seiler vom TTC Langweid nur ihrer Doppelpartnerin Christiane Ernst (TSV Dachau) beugen und wurde Vizemeisterin. Noch besser lief es für Seiler in den Paarwettbewerben Doppel und Mixed, in denen die Altersklassen 40 und 45 zusammen spielten. In beiden Konkurrenzen holte sich die Langweiderin den Meistertitel – im Doppel mit Ernst, im Mixed mit dem früheren Augsburger Zweitbundesliga-Spieler Florian Kaindl (TSV Hohenpeißenberg).

Josef Merk gewinnt den dritten Titel in Folge

Dabei stand ihr in beiden Endspielen Dorina Zappe vom TSV Zusmarshausen gegenüber, die sich mit Vereinskollegin und 40er-Siegerin Dusil bzw. Michael Sattelmayer (TSV Schwabmünchen) über Silber freuen durfte. Als dritte Spielerin des TSV Zusmarshausen schaffte es Sonja Neudecker aufs Podium: Sie gewann zusammen mit der Unterfränkin Ellen Smolka (SB Versbach) Bronze im Doppel der Seniorinnen 50/55.

Einen kompletten Medaillensatz räumte die Biberbacherin Kahl bei den „65ern“ ab: Gold im Einzel, Silber im Doppel mit Heidi Philipp (ATS Kulmbach) und Bronze im Mixed mit Uwe Endres (TG Zell). Dabei entthronte die Vorjahreszweite im Einzel mit Daniela Baumann (SB Versbach) die Meisterin von 2023 und 2024.

Dem Westheimer Merk gelang in der Altersklasse 80 dagegen das Kunststück, zum dritten Mal in Folge den Einzeltitel zu gewinnen. Nachdem er im Halbfinale seinen Dauerrivalen Peter Kapitza (TSV Dachau) in vier überwiegend knappen Sätzen bezwungen hatte, bereitete ihm Kurt Ebner (TSV 1852 Neuötting) im Finale beim 11:2, 11:5 und 11:6 nur wenig Mühe. Bayerischer Meister wurde Merk außerdem im Doppel mit Heinrich Babinskiy (TSV Neutraubling). (AZ)