Tischtennis

04.04.2022

Mit Frauenpower in die Bezirksliga aufgestiegen

Plus Erste und zweite Tischtennis-Mannschaft des TSV Zusmarshausen holen den Meistertitel.

Die Überraschung ist perfekt: Als Aufsteiger hat das erste Tischtennis-Sextett des TSV Zusmarshausen die Bezirksklasse A mit 17:3-Punkten die Meisterschaft errungen. Damit verbunden ist nach 16 Jahren wieder der Aufstieg in die Bezirksliga Nord. Auch die zweite Mannschaft des TSV konnte sich völlig unerwartet mit 15:1 Punkten überlegen den Titel in der Bezirksklasse C holen. Wesentlichen Anteil am Erfolg in schwierigen Corona-Zeiten hatte sicherlich der Zusammenhalt in der Tischtennisabteilung des TSV, aber auch der Umstand, dass die Teams weitestgehend von Verletzungen und Corona-bedingten Ausfällen verschont blieben.

