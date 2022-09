Neuzugänge sind zum Aufschlag bereit

Plus Die Ukrainerinnen Ganna Farladanska und Diana Stylar bilden das neue vordere Paarkreuz des Bundesligisten TTC Langweid. Warum die Doppel das Zünglein an der Waage sein könnten.

Es ist derzeit etwas schwierig, die Spielstätte des TTC Langweid zu erreichen, denn der Neu- und Umbau der Mittelschule ist in vollem Gange, das Gelände weiträumig eingezäunt. Ein Umbau ist auch im ersten Frauenteam vonstattengegangen, das in eine weitere Saison der 2. Bundesliga startet. Das komplette vordere Paarkreuz wurde ausgetauscht.