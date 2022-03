Frust und Lust bei der SpVgg in Westheim

Plus Tischtennis: Schwabenderby gegen Dillingen steht an

Wie schon berichtet, wird nun die Saison 2021/22 nach einer viermonatigen Coronapause in einer Einfachrunde fortgesetzt. Frustriert ist man beim Verbandsoberligisten SpVgg Westheim darüber, dass der BTTV wettbewerbsverzerrende Regularien erließ, die dazu führten, dass man bei sieben Auswärtsspielen mit weiten Fahrten und hohen Kosten nur zwei Heimspiele hat, während es bei einigen Mitkonkurrenten genau umgekehrt ist. Zu einem durchaus möglichen Ausgleich durch freiwilliges Entgegenkommen, wie vom Verbandspräsidium blauäugig angedacht, waren die betreffenden Vereine zu keiner Sekunde bereit.