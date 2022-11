SpVgg Westheim dominiert im Klassiker

Plus Der Neusässer Vorortklub besiegt den Post SV Augsburg mit 9:1, weil in diesem Tischtennis-Derby um die Vorherrschaft im Großraum Augsburg diesmal alles nach Plan läuft.

Seit circa zehn Jahren duellieren sich der Augsburger Traditionsverein Post SV Augsburg und der Vorstadtklub aus Neusäß, die SpVgg Westheim, um die Vorherrschaft im Tischtennis in der Großregion Augsburg. Derzeit gehören beide Teams der Verbandsliga Bayern Südwest an und rangieren im Mittelfeld. Mit dem deutlichen 9:1-Auswärtssieg der Westheimer haben die sich nun mit 6:6 Punkten einen Platz vor den Post SV (5:7) geschoben.