SpVgg Westheim gerät in Abstiegsgefahr

Westheim kassiert 4:6-Niederlage in Tischtennis-Landkreisderby beim TSV Königsbrunn.

Obwohl der Auftakt mit zwei Siegen beim TSV Königsbrunn für die SpVgg Westheim verheißungsvoll war, drehte sich das Spiel. Denn die Heimmannschaft – erstmals in dieser Saison nach langer Verletzungspause ihres bisherigen Spitzenspielers Angelo Bannout in Bestbesetzung angetreten – egalisierte den Rückstand durch Siege in beiden Spitzeneinzeln. In der Folge konnte bei Westheim nur noch Norbert Schölhorn zweimal punkten, während im zweiten Durchgang abermals vorne beide Spiele an die Brunnenstädter gingen. Florian Lippert und Christian Schupp liefen dabei zu Höchstform auf.

Punktegarant immer noch gesundheitlich geschwächt

Ohne deren Leistung zu schmälern ist leider anzumerken, dass Westheims Punktegarant Bernhard Lindner infolge seiner Coronainfektion seit Wochen sichtlich geschwächt ist und ihm bei seinen 2:3-Niederlagen die letzte Kraft fehlte. Alex Granovskiy und Maja Eliasova hielten zwar in ihren zweiten Einzeln gut mit, mussten sich aber letztlich der sehr guten Form ihrer Gegner beugen. So konnte im Finalspiel Eliasova gegen Marc Heinle nicht wenigstens einen Punkt retten.

Noch steht in der Tabelle der Verbandsliga Bayern Südwest die SpVgg Westheim auf Platz sechs mit 13:15 Punkten, doch die Gemengelage im unteren Feld wird immer dichter: Hinter der SpVgg folgen die TSG Augsburg-Hochzoll 12:16, der TSV Königsbrunn 10:16, Post SV Augsburg 8:16 und TSV Rain 4:20. Die letzten Beiden müssen absteigen, der Drittletzte muss in die Relegation.

Erst wieder in drei Wochen geht es für die SpVgg um Punkte beim Tabellenzweiten TSG Thannhausen. (jom-)

TSV Königsbrunn - SpVgg Westheim 6:4. Bannout/Heinle - Lindner/Schölhorn 9:11, 7:11, 11:5, 11:9, 3:11; Lippert/Schupp - Granovskiy/Eliasova 11:4, 11:9, 7:11, 4:11, 8:11; Lippert - Granovskiy 11:9, 11:7, 11:5; Schupp - Lindner 11:8, 11:6, 2:11, 7:11, 11:5; Bannout - Eliasova 12:10, 11:3, 11:6; Heinle - Schölhorn 11:8, 11:8, 3:11, 9:11, 8:11; Lippert - Lindner 6:11, 11:9, 11:8, 9:11, 11:6; Schupp - Granovskiy 10:12, 11:8, 14:12, 12:10; Bannout - Schölhorn 7:11, 11:13, 10:12; Heinle - Eliasova 11:6, 8:11, 12:10, 11:6.