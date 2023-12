SpVgg Westheim zeigt zwei Gesichter

Plus Der Niederlage gegen Dillingen folgt ein Unentschieden gegen den Post SV Augsburg

Zwei Gesichter zeigte die SpVgg Westheim in den beiden Spielen der Tischtennis-Verbandsliga Südwest gegen den TV Dillingen (3:7) und den Post SV Augsburg (5:5).

Während die Westheimer am Samstag gegen die Donaustädter - zu diesem Zeitpunkt noch Tabellenletzter - stark enttäuschten und 3:7 unterlagen, zeigten sie sich tags darauf mit gleicher Aufstellung gegen die im sicheren Mittelfeld befindlichen Lokalrivalen aus Augsburg vom Niveau her wie verwandelt und spielten 5:5 Unentschieden.