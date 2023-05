Tischtennis

13.05.2023

TSV Zusmarshausen verteidigt schwäbischen Europapokal

Plus Tischtennis-Trio des TSV Zusmarshausen gelingt die Titelverteidigung im schwäbischen Europapokal.

Artikel anhören Shape

Nach dem völlig überraschenden Gewinn des schwäbischen Meistertitels im Europokal 2022, in dem zwei Herren und eine Dame in fünf Einzeln, Herren-Doppel und Mixed antreten, hatte der TSV Zusmarshausen als erneuter Pokalsieger des Tischtennis-Kreises Augsburg-/Aichach-Friedberg-Nord auch dieses Jahr wieder die Chance, die Farben des TSV bei der schwäbischen Endrunde in Waltenhofen zu vertreten.

Dass dieser Wettbewerb den Grün-Weißen wie auf den Leib geschneidert ist, zeigte sich bereits im Viertelfinale gegen das Team der DJK Seifriedsberg. Das Spitzentrio des TSV mit Walter Ohms, Dieter Kuchenbaur und Dorina Zappe siegte klar mit 7:0 und zog damit ins Halbfinale gegen den Turnierfavoriten TTF Bad Wörishofen ein, der seinerseits den TSV Rain/Lech ausgeschaltet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen