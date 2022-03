Tischtennis

21.03.2022

TTC Langweid bleibt in der 2. Bundesliga

Plus Mit zwei Siegen haben sich die Frauen vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Doch ausgerechnet das Kellerduell gegen die Leutscher Füchse aus Leipzig gerät zur Zitterpartie, weil dem jungen Team die Nerven flattern.

Langweid Das Team des TTC Langweid hat sich am Wochenende in zwei Heimspielen die Zugehörigkeit zur 2. Frauen-Tischtennis-Bundesliga vorzeitig gesichert: Am Samstag durch ein 6:2 gegen Schott Jena und am Sonntag durch ein 6:3 gegen die Leutscher Füchse aus Leipzig. Mitentscheidend war auch die Niederlage von Leipzig am Samstag in Kolbermoor. Damit hat das Team von Cennet Durgun drei Punkte Vorsprung vor Leipzig. Die Füchse können Langweid nicht mehr einholen, selbst wenn die Sachsen ihr noch ausstehendes Spiel gegen Jena gewinnen sollten

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen