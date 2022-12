TTC Langweid erlebt einen Horrortrip

Schon bei der Anfahrt bleibt der Mannschaftsbus des TTC Langweid auf der Autobahn liegen. Kein Wunder, dass es in Tostedt und Uentrup zwei deutliche Niederlagen gab.

Mit einer kleinen Außenseiterchance hatten die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid insgeheim schon gerechnet. Zum Saisonende musste das TTC-Team aber zwei in der Höhe bittere Niederlagen einstecken und die weite Reise aus den Norden und Westen Deutschlands mit leeren Händen antreten. Dem 2:6 in Tostedt folgte ein 1:6 in Uentrop. Warum es ein Horrortrip war.

Das Gute: Die Vorrunde ist trotz der Personalmisere mit dem verletzungsbedingten Ausfall der Stammspielerin Vitalija Venckute (Rückenprobleme) mit immerhin fünf Pluspunkten zu Ende, und die gezeigte Leistung lässt auf eine gute Rückrunde erwarten in der Hoffnung, dass man da in Bestbesetzung spielen kann.

Darauf hofft besonders Teammanagerin Cennet Durgun im Interesse ihrer Spielerinnen, aber auch im eigenen Interesse, nicht mehr einspringen zu müssen. Für sie als Spielerin der in der Oberliga spielenden Zweiten des Vereins war die Herausforderung in der zwei Spielklassen höheren 2. Bundesliga verständlich zu hoch. Sie hat für ihren Kampfgeist und auch für die gute Leistung aber keinen sportlichen Lohn ernten können. Für die drei anderen Spielerinnen wuchs damit der belastende Leistungsdruck zu sehr.

Hinzu kam am Wochenende auch ein unerwarteter Stress bei der Anfahrt nach Tostedt, der die Nerven besonders von Cennet Durgun strapazierte. Bereits bei Günzburg gab der Kleinbus seinen Geist auf. Mit erheblichem Zeitaufwand ist das Mieten eines Autos zur Weiterfahrt gelungen. Die Folge: eine späte Ankunft nach Mitternacht und ein kürzerer Schlaf. „Freitag um 17 Uhr mitten auf der Autobahn zu stehen ist echt eine Challenge“, berichtet Cennet Durgun von einem Horrortrip. „Wir mussten mit 80 km/h zurückfahren, damit der Motor nicht überhitzt wird. Aber Absagen war keine Option.“ So konnte man in Günzburg ein neues Auto organisieren und die Fahrt fortsetzen. „Auf das Spielen kann ich mich schon lange nicht mehr konzentrieren“, so Durgun, die neben einer 50-Stunden-Arbeitswoche die Organisation der Mannschaft verantwortet. „Aber das Schöne war, dass das Team zusammen war und wir viel Zeit hatten, unsere Sangeskünste auszubauen.“

Guter Start in den Doppeln

Trotz aller Widrigkeiten hatte man in Tostedt einen guten Start. Der Sieg des Doppels Farladanska/Styhar über das Spitzendoppel der Niedersachsen war für den TTC ein guter Auftakt. Eine Überraschung bahnte sich an, als Ganna Farladanska gegen die Nummer zwei der Gastgeber mit 3:2 punkten konnte und Diana Styhar im Spiel gegen die Spitzenspielerin die ersten zwei Sätze für sich entschied. Was zu erwarten war, trat ein. Die erfahrene Irene Ivancan, ehemals deutsche Nationalspielerin, wusste eine Antwort und konnte die nächsten zwei Sätze gewinnen sowie dann überdeutlich auch den Entscheidungssatz gegen die zermürbte Langweiderin. Die hatte offenbar ihre beim Spiel gegen Jena aufgetretenen Rückenprobleme noch nicht überwunden.

Nach der Pause nahm das Spiel seinen Lauf für die Gastgeber. Cennet Durgun erkämpfte sich zwar einen Entscheidungssatz, aber das war es einmal mehr. Melanie Merk musste eine unerwartete Niederlage einstecken. Bei der jungen Spielerin wirkt sich der durch die Personalsituation entstandene Leistungsdruck besonders aus. Sie unterliegt – auch verständlich – noch Leistungsschwankungen sogar während der Sätze. Ein 1:3 von Ganna Farladanska im Spiel 1 gegen 1 und von Diana Styhar in der Begegnung 2 gegen 2 bedeuteten die 2:6-Niederlage.

Ein weiterer Sieg des TTCL-Paradedoppels Farladanska/Styhar führte auch am Sonntag in Uentrop zum 1:1-Auftakt. Das war es dann aber aus Sicht des TTC Langweid. Bei den Spielerinnen war offensichtlich die Luft raus. Nur Ganna Farladanska und Diana Styhar konnten ihren Gegnerinnen Paroli bei jeweils 2:3-Niederlagen in den Duellen 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Das war mit einer 1:6-Niederlage gegen einen auf allen Positionen gut aufgestellten Gegner das frühe Spielende und das Ende der Vorrunde. (jug)

MTC Tostedt – TTC Langweid 6:2. Kaiser/Wiltschkova - Merk/Durgun 116, 11:5, 11:9, Ivancan/Griesel - Farladanska/Styhar 6:11, 7:11, 8:11, Ivancan - Styhar 8:11, 10:12, 11:7, 11:8, 11:0, Griesel - Farladanska 10:12, 8:11, 11:8, 7:11, Koch - Durgun 11:6, 11:8, 6:11, 7:11, 11:8, Witschikova - Merk 11:1, 11:6, 11:7, Ivancan- Farladanska 11:8, 5:11, 11:6, 11:5, Griesel - Styhar 12:14, 11:4, 12:1, 11:13, 11:7.

TuS Uentrop – TTC Langweid 6:1. Aydamer/Silius -Merk/Durgun 11:2, 11:6, 11:6, Fadeeva/Sopalova - Farladanska/Styhar 6.11, 11:8, 6:11, 11:7, 7:11, Fadeeva- Styhar 13:11, 11:8, 8:11, 11:3, Avameri - Farladanska 11:9, 11:9. 11:8, Behringer - Durgun 11:3, 11:3, 11:7,