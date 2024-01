TTC Langweid geht mit neuer Nummer eins in die Rückrunde

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid gehen mit einem Positionswechsel an den Start. Gegen die DJK Offenburg ist noch eine Rechnung offen.

Das Tischtennis-Frauenteam des TTC Langweid startet am Sonntag, 14. Januar um 11 Uhr mit dem Heimspiel gegen die DJK Offenburg in die Rückrunde der 2. Bundesliga, Zu Gast ist die DJK Offenburg.

Beide Teams gehen punktgleich mit 9:9 Punkten in die Rückrunde und beide Teams wollen sich mit einem Sieg voneinander absetzen. Teammanagerin Cennet Durgun ist mit dem Aufgebot Veronika Matiuina, Ganna Farladanska. Diana Styhar und Vitalija Venckutte auf Revanche für Vorrundenniederlage bestrebt. „Wir wollen das unbefriedigende Leistungsbild vom Hinspiel vergessen lassen.“

Das Team geht mit Positionswechseln in die Rückrunde. Die 17-jährige Jugendspielerin Veronika Matiuina, die in der Vorrunde ohne Niederlage geblieben ist, rückt von Position drei auf eins auf und muss sich nun gegen stärkere Konkurrenz beweisen. Die bisherige Spitzenspielerin Ganna Farladanska rutscht auf zwei und Diana Styhar auf drei . ab. Wie sich dies auswirkt, dahinter steht ein Fragezeichen. Cennet Durgun vertraut ihren Spielerinnen.

Das 2. Frauenteam des TTC Langweid startet am Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den starken Tabellendritten TSV Dachau IV (12:4 Punkte) in die Rückrunde der Oberliga Bayern. Mannschaftsführerin Barbara Seiler sieht die Oberbayern um Spitzenspielerin Eva-Maria Covaciu (als Eva- Maria Meier vor 5-6 Jahren noch zur bayerischen Spitze gehörend) klar in der Favoritenrolle, zumal sie nicht Bestbesetzung aufbieten kann.

Das 1. Männerteam, das die Vorrunde mit dem mühevollen 6:4-Sieg gegen den TSV Rain beendet hatte und den ersten Punktverlust mit unerwarteter Mühe abwenden konnte, beginnt die Rückrunde als Tabellenführer am Sonntag auch um 15 Uhr in eigener Halle mit dem Rückspiel gegen Rain. Wie schon beim Spiel in Rain fehlt Katharina Schneider. Mannschaftsführer Marco Bröll vertraut seinen Mitspielern Yurie Sandulenko, Timur Carcevschi und Jakob Kaps. (jug)