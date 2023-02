TTC Langweid hat am Faschingswochenende nichts zu lachen

Plus Keine Punkte für das Kellerkind der 2. Bundesliga. Dem 4:6 in Langstadt folgt eine 3:6-Heimniederlage im Kellerduell gegen die DJK Annen, die mit einer ehemaligen Deutschen Meisterin antreten.

Lange Gesichter beim TTC Langweid. Da hatten sich die Frauen aus der ehemaligen Tischtennis-Hochburg zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga so viel vorgenommen, doch am Faschingswochenende war ihnen dann letztendlich nicht zum lachen. Der 4:6-Auswärtsniederlage beim TSV Langstadt II folgte eine 3:6-Heimniederlage im Kellerduell gegen die DJK BW Annen. Damit sitzen die TTC-Damen nun mit drei Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz fest.