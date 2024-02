TTC Langweid reist im Quintett nach Norden

Schwere Aufgaben für Langweids Tischtennis-Frauen in Tostedt und Anröchte

Das Tischtennis-Frauenteam des TTC Langweid hat in der 2. Bundesliga mit Spielen am Samstag um 15 Uhr in Tostedt (Niedersachsen) und am Sonntag um 14.30 Uhr in Anröchte ein anstrengendes Wochenende vor sich. Coach Cennet Durgun und die Spielerinnen des TTC-Teams lassen sich mit Blick auf die schweren Aufgaben von ihrem starken Auftreten und dem Sieg in beim Tabellenzweiten Fürstenfeldbruck nicht blenden. Zumal die Anreise bis vor die Tore Hamburgs doch strapaziös ist.

Beim TTC lässt man sich auch vom Tabellenbild nicht täuschen. Auch nicht vom überraschend schlechten Platz acht des zum Saisonbeginn hoch eingeschätzten MTV Tostedt. Bei den Niedersachsen hat die junge Mia Griesel, Deutschlands Nachwuchsspielerin Nummer eins, die die deutsche Ex-Nationalspielerin Irene Ivancan, trotz deren guter Bilanz (9:4), von Position eins verdrängt.

Nach dem Spiel in Niedersachsen geht die Reise 300 Kilometer weiter nach Nordrhein-Westfalen. Die TTK Anröchte, sonst immer ein Spitzenteam der Liga, liegt mit 13:11 Punkten auf Platz fünf und wird bestrebt sein, Langweid (13:9) zu überholen.

Langweid reist mit fünf Spielerinnen an: Veronika Matuinina, Anja Farladanska, Diana Styhar, Vitalia Venckute und Anannya Basak. Welche vier spielen wird, entscheidet Managerin Cennet Durgun in Abstimmung mit den Spielerinnen unmittelbar vor Ort. (jug)