TTC Langweid schmettert gleich zwei Gegner ab

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid sind zurück in der Erfolgsspur. Sie buchten in den zwei Heimspielen der 2. Bundesliga erwartete Siege, die sogar höher als angenommen ausfielen. Das Bayernderby am Nikolausabend gegen den TuS Fürstenfeldbruck ging mit 6:1 an Langweid, Dem ließ das Team von Cennet Durgun am Sonntag einen 6:0-Erfolg gegen die DJK Annen folgen. Damit bleiben die Langweiderinnen mit fünf Minuspunkten weiter in Lauerstellung.

Der deutliche 6:1-Sieg gegen den TuS Fürstenfeldbruck spiegelt die beachtliche Spielstärke des Tabellenfünften nicht wider, der am Wochenende zuvor beim damaligen Tabellenführer Üentropp 6:4 gewonnen und beim Tabellendritten Anröchte knapp 4:6 verloren hatte. Stütze der Oberbayern ist deren starke Nummer 1, Iryna Motsyk. die bis dato in der ganzen Vorrunde nur zwei Spiele verloren hatte, nun aber deren drei auf dem Konto hat. Veronika Matunina, Langweids Nummer eins, demonstrierte vor der anwesenden bayerischen Verbandstraineriri Krisztina Toth beim 3:0 im Spiel Eins gegen Eins ihre Spielstärke überdeutlich. Mit der Folge, dass ihre enttäuschte Gegner eine den Zuschauern, nicht aber dem Video verborgen gebliebene Reaktion zeigte und beim „Shakehand“ ihrer unkrainischen Landsfrau einen „ellbogenverstärkten Rempler“ verpasste. Anerkennung der Leistung der Gegnerin war das nicht.

Nachdem Veronika Matiunina ihre ihre ukrainische Landsfrau Iryna Motsyk besiegt hatte, bekam sie von ihrer Gegnerin beim Shakehands eine Rempler verpasst. Foto: Marcus Merk

Die Nummer eins der Gäste war schon in der Begegnung zuvor gegen Langweids Nummer zwei, Yang Ting, am Rande der Niederlage, hatte im Entscheidungssatz dann aber mit 12:10 das glücklichere Ende für sich. Besonders diese Begegnung der Langweider Abwehrstrategin Yang Ting und dem vehementen Angriffsspiel von Iryna Matsyl hat den Zuschauern tolle Ballwechsel in Serie geboten.

Aber auch alle anderen Begegnungen verliefen spannend und auf einem hohen sportlichen Niveau. Vorentscheidend und den Spielverlauf beeinflussend war der Gewinn beider Doppel durch die Gastgeber. Sie vermittelten den Spielerinnen von Cennet Durgun Zuversicht. Veronika Matiunina die in ihrem ersten Einzel schon erfolgreich war, beendete mit ihrem Sieg im Spitzenspiel die Begegnung vorzeitig. Yang Ting, Anja Farladanska und Melanie Merk hatten zuvor Siege beigetragen.

Die DJK SB Annen, die auf ihrer Süddeutschland-Tour nicht in Bestbesetzung antreten konnten, hatten am Samstag in Fürstenfeldbruck 0:6 verloren- Das durfte Langweids Team nicht leichtsinnig werden lassen. „Gefährlich wären sie auch in Bestbesetzung nicht geworden“, so die Experten. Zu deutlich war der Unterschied. Keine der Langweider Spielerinnen war bei den Siegen von deren Gegnerinnen zur Topleistung gezwungen. (jug)

TTC Langweid – TuS Fürstenfeldbruck 6:1. Matiunina//Yang – Motsy/Nalisnikovska 14:12,11:6, 11:7. Farladanska/Merk – Hanslik/Felbermeier 9:11, 11:4, 11:6, 11:13, 11:7, Matiunina -Nalisnikovska 8:11, 11:5, 13:11, 11:7, Yang – Motsyk 11:5, 11:6, 9:22, 9:11,1ß:12, Merk – Felbermeier 8:11, 11:9, 6:11, 11:6, 11:1, Farladanska – Hanslik 11:7, 13:11, 11:8, Matiunina-Motsyk 1:2, 11:3, 11:8.

TTC Langweid – DJK SB Annen 6:0. Matiunina/Yang – Tsuitsui/Klimanova 11:5, 12:10, 11:6, Farladanska(Merk – Bours(Rau 4:11, 11:5, 11:8, 11:9, Matiunina – Klimanova 12:10, 11:8, 11:7, Yang tsuitsui 8:11, 11:1, 14:12 11:8, Merk – Rau 11:9, 11:7, 11:4, Farladanska – Bours 11:6, 16:14, 11:8.