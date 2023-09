Tischtennis

26.09.2023

TTC Langweid sorgt für einen Paukenschlag

Plus Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid starten erfolgreich in die 2. Bundesliga. Beim 6:3-Sieg gegen einen der Mitfavoriten überzeugt Neuzugang Veronika Matiunina mit jugendlicher Frische.

Was für ein Blitzstart! Das Tischtennis- Frauenteam des TTC Langweid hat zum Auftakt der 2. Bundesliga für einen Paukenschlag gesorgt. Im Heimspiel gelang gegen den Vorjahresdritten MTV Tostedt 6:3-Sieg. Was für ein perfekter Saisonstart.

Damit konnte Coach Cennet Durgun trotz des Vertrauens in ihr Team nicht unbedingt rechnen. Auch die am Vortag in Fürstenfeldbruck erlittene 3:6-Niederlage der Niedersachsen aus der Nähe von Hamburg machte das TTCL-Team nicht plötzlich zum Favoriten. Der Sieg der „Brucker“ stärkte jedoch das schon vorhandene Selbstvertrauen der Langweider Spielerinnen und bestätigte ihnen, dass sie sich vor den Gegnerinnen nicht zu verstecken brauchen. „Vor einem angeschlagen Gegner ist umso mehr Vorsicht geboten“, waren sich die beiden TTC-Betreuerinnen und die Spielerinnen einig.

