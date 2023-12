Tischtennis

16.12.2023

TTC Langweid tauscht seine Nummer fünf aus

Plus Chelsea Edghill kehrt in ihr Heimatland zurück. Nach Spielerinnen aus Guyana, Ecuador, Kolumbien tritt nun erstmals eine Inderin für den Zweitbundesligisten an.

Die knappe Dreisatzniederlage mit 10:12, 9:11 und 8:11 gegen die Japanerin Tu Wenna vom TSV Langstadt II war der (vorerst) letzte Auftritt von Chelsea Edghill im Trikot der Tischtennis-Frauen des TTC Langweid. Die 26-Jährige kehrt in ihre Heimat im Norden Südamerikas zurück.

„Sie wird künftig nicht mehr von ihrem Verband unterstützt, weil sie sich nicht nach dessen Vorstellungen entwickelt hat. Das hat sie uns zehn Tage vor Ende der Wechselfrist am 30. November mitgeteilt“, erklärt TTC-Vorsitzender Alfons Biller. Die in New York geborene Chelsea Edghill hat immerhin an den Commonwealth Games und als erste Spielerin aus Guyana an den Olympischen Spielen im Tischtennis teilgenommen. In den bisherigen vier Einsätzen in dieser Saison im hinteren Paarkreuz des Zweitliga-Teams hat sie eine Einzelbilanz von 4:4 erspielt. Im Doppel mit Vitalija Venckute steht eine 0:3-Bilanz zu Buche. In der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga Bayern antritt, ist ihre Bilanz als Spitzenspielerin sowohl im Einzel mit 8:0 als auch im Doppel (3:0) makellos.

