Langweid will es wissen: Mit neuer Nummer zwei zurück in die Bundesliga

Am Ende der vergangenen Saison waren die Tischtennis-Frauen des TC Langweid Meister in der 2. Bundesliga. Doch den Aufstieg hat man nicht wahrgenommen. Zu lange hatten sich Verhandlungen mit Spielerinnen und Sponsoren hingezogen, um eine schlagkräftige Mannschaft für das Oberhaus zusammenstellen zu können. In der neuen Spielzeit will man es jedoch wissen: Mit einer neuen Nummer eins wird die Rückkehr in die erste Bundesliga angepeilt. In der Saison 1995/96 wurde man - damals noch als FC Langweid - erstmals Deutscher Meister. Nach Ende der Saison 2025/26 werden es also 30 Jahre. „Schon deshalb wäre es schön, den in der Saison 24/25 errungenen Meistertitel verteidigen zu können, um dann aufzusteigen“, träumt Alt-Vorsitzender Gert Jungbauer von glorreichen Zeiten.
Tischtennis
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden