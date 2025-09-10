Icon Menü
Tischtennis: TTC Langweid will zurück in die erste Liga

Tischtennis

Langweid will es wissen: Mit neuer Nummer zwei zurück in die Bundesliga

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid wollen zurück in die Eliteliga. Die Mission Aufstieg startet mit einem Auswärtsspiel. So ist die Ausgangslage.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    Yang Ting und Veronika Matiunina sollen den TT Langweid als Punktegarantinnen zurück in der ersten Bundesliga führen.
    Yang Ting und Veronika Matiunina sollen den TT Langweid als Punktegarantinnen zurück in der ersten Bundesliga führen. Foto: Marcus Merk

    Am Ende der vergangenen Saison waren die Tischtennis-Frauen des TC Langweid Meister in der 2. Bundesliga. Doch den Aufstieg hat man nicht wahrgenommen. Zu lange hatten sich Verhandlungen mit Spielerinnen und Sponsoren hingezogen, um eine schlagkräftige Mannschaft für das Oberhaus zusammenstellen zu können. In der neuen Spielzeit will man es jedoch wissen: Mit einer neuen Nummer eins wird die Rückkehr in die erste Bundesliga angepeilt. In der Saison 1995/96 wurde man - damals noch als FC Langweid - erstmals Deutscher Meister. Nach Ende der Saison 2025/26 werden es also 30 Jahre. „Schon deshalb wäre es schön, den in der Saison 24/25 errungenen Meistertitel verteidigen zu können, um dann aufzusteigen“, träumt Alt-Vorsitzender Gert Jungbauer von glorreichen Zeiten.

