Tischtennis

22.08.2022

Ungereimtheiten vor dem Start

Melanie Merk brennt mit den Tischtennis-Frauen des TTC Langweid auf den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga. Doch noch ist nicht sicher, ob der wie geplant erfolgen wird, weil der MTV Tostedt angeblich nur vier Spielerinnen hat und eine davon für die Nationalmannschaft abstellen muss.

Plus Auftaktgegner MTV Tostedt hat um Verlegung gebeten. Sehr zum Unwillen des TTC Langweid, der sich von einer Spielerin getrennt hat und Trainingsbedingungen beklagt.

Von Oliver Reiser

Eigentlich sollte für die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid die Saison in der 2. Bundesliga am Samstag, 10. September, beim MTV Tostedt beginnen. Doch die Partie wurde zum Unwillen des TTC abgesagt. Die Begründung lautet nämlich, dass eine junge Spielerin nachträglich zu einem Turnier in Nordmazedonien eingeladen wurde und man insgesamt nur vier Spielerinnen zur Verfügung habe und deshalb nicht antreten könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen