28.10.2023

Wenn sogar der Pfarrer den Schläger schwingt

Plus Beim Langweider Tischtennis-Club läuft es gerade richtig rund.

Der TTC Langweid segelt derzeit auf der Erfolgswelle. Die Damen stehen mit 7:1 Punkten auf Platz drei in der 2. Bundesliga, die Damen III liegen nach hohen Siegen in der Bezirksoberliga mit 6:0 Zählern gut im Rennen, das Männerteam steht in der Landesliga ohne Punktverlust an der Spitze, ebenso wie das Männerteam II in der Bezirksklasse A. Das Jugendteam II zeigte sich mit 12:0 Punkten in der Bezirksklasse B bisher dominant.

Besonders erfreulich sehen die Vereinsverantwortlichen den steten Zulauf durch Kinder und Jugendliche, der von den Trainerinnen und Trainern viel Einsatz fordert. Jugend-Cheftrainerin Barbara Jungbauer hat jedoch mit der ehemaligen Weltklassespielerin Csilla Batorfi, mit Anja Farladanska, der aktuellen Nummer 1 des Bundesliga-II-Teams, und deren Ehemann Yuri Sandulenko, Spitzenspieler im Männerteam, qualifizierte Trainerinnen und Trainer zu Seite.

