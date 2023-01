Westheim holt 3:5-Rückstand auf

Das Tischtennis-Team der SpVgg Westheim erreicht im Endspurt noch ein gerechtes Unentschieden.

Die SpVgg Westheim hat im Duell mit dem Tabellendritten TTSC Warmisried einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga ergattert. „Nach der 2:8-Niederlage im Hinspiel und einem 3:5-Rückstand ist das ein Punktgewinn“, bilanzierte Routinier Norbert Schölhorn nach dem Match.

Eigentlich waren die Westheimer ja viel weiter vorne erwartet worden, doch Krankheiten und Verletzungen ließen nur selten die Bestbesetzung zu. Auch gegen Warmisried fiel kurzfristig Alexander Granowskiy erkrankt aus, so dass Benedikt Kapinos in die Bresche springen musste. Er verlor zwar mit Maria Eliasova das Doppel, holte jedoch am Schluss in einem hart umkämpften Dreisatzmatch den Punkt zum Ausgleich.

Bernhard Lindner findet zu alter Form zurück

„Das war haarscharf“, kommentierte Schölhorn, der zusammen mit Bernhard Lindner das zweite der erneut umgestellten Doppel gewann. Während er selbst mit seinem Gegner nicht zurecht kam, verbuchte der überragende Lindner zwei Siege. „Er findet nach seiner Erkrankung zu alter Form zurück“, freut sich Schölhorn.

Auch Maja Eliasova behielt beim 3:5 aus Westheimer Sicht die Nerven und brachte die SpVgg auf 4:5 heran. Das hintere Paarkreuz holte also die Kastanien aus dem Feuer. „Ein gerechtes Unentschieden“, befand Schölhorn. (oli)

SpVgg Westheim – TTSC Warmisried 5:5. Eliasova/Kapinos – Holzheu/Brenner 7:11, 11:7, 9:11, 9:11; Lindner/Schölhorn - Mayer/Schindler 14:12, 11:6, 11:3; Lindner - Brenner 11:6, 8:11, 6:11, 11:5, 11:9; Schölhorn - Holzheu 5:11, 14:16, 7:11; Eliasova – Schindler 8:11, 13:11, 4:11, 9:11; Kapinos - Mayer 11:9, 6:11, 3:11, 9:11; Lindner – Holzheu 11:7, 11:8, 12:10; Schölhorn - Brenner 9:11, 5:11, 1:11; Eliasova – Mayer 12:10, 11:7, 11:8; Kapinos – Schindler 11:9, 11:9, 13:11.