Westheimer Tischtennisspieler gewinnt deutsche Meisterschaft

Der Westheimer Josef Merk ist deutscher Tischtennismeister. Bei den nationalen Seniorenmeisterschaften in Völklingen (Saarland) triumphierte Merk in der Altersklasse (AK) 80. Zwar ist er über den Titel glücklich, doch der Sieg ging mit einem hohen Preis einher. Denn aufgrund einer Verletzung im Turnier muss der Westheimer die kommenden Europameisterschaften für sich streichen.