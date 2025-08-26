„Tischtennis wie im Bierzelt“ – Biberbacherin gewinnt Bronze bei Senioren-EM

Sie musst sich konzentrieren, kommt es beim Tischtennis doch auf Millimeter an. Doch während Karin Kahl angestrengt den kleinen Ball verfolgt und ihn kraftvoll zurückschlägt, feuern die Griechen am Nebentisch lautstark ihre Landsleute an. Die Französen ein paar Tische weiter rufen immer wieder „Allez, allez!“, um ihre Mitstreiter zu unterstützen. Über sechs Tage fanden im Juni die Tischtennis-Europameisterschaften der Senioren im serbischen Novi Sad statt. Teilweise wurde an 150 Tischen gleichzeitig gespielt. 2500 Menschen nahmen in elf Altersklassen teil. Die Jüngsten waren 40, die Ältesten über 90. Bei dem Turnier gelang Karin Kahl aus Biberbach mit ihrer Doppel-Partnerin Heidi Philipp aus Kulmbach der größte Erfolg ihrer Seniorinnen-Karriere.

Tischtennis an 60 Tischen gleichzeitig - eine besondere Herausforderung

Denn das Duo, das schon mehrmals bei Europameisterschaften und anderen Turnieren angetreten ist, gewann Bronze. Der Weg dahin war lang und anstrengend. Am Montag fanden die Spiele im Einzelwettbewerb statt. Von 9 bis 22 Uhr waren Kahl und ihre Partnerin in der Halle. Am Dienstag war die erste Runde im Doppel dran, ehe am Mittwoch einen Tag pausiert wurde. „Da haben wir uns Novi Sad angeschaut“, erzählt Kahl, die sich gemeinsam mit Heidi Philipp zuvor schon für drei Tage Belgrad angesehen hatte und findet: „Das ist eine wirklich schöne Stadt. Toll ist auch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos sind.“ Am Donnerstag waren weitere Spiele im Einzel und am Freitag im Doppel dran, ehe am Samstag die Halbfinals der Disziplinen anstanden. Im Einzel schieden sie aus, im Doppel kamen Kahl und Philipp trotz der Konkurrenz von 68 Teilnehmerinnen ins Halbfinale, das sie verloren.

Dabei haben sie schwierigen Bedingungen getrotzt. Denn die Temperaturen von mehr 30 Grad habe man auch in Halle gespürt: Der Ball war feucht und überhaupt war der Lärmpegel hoch, weil teilweise zeitgleich an 60 Tischen gespielt wurde. „Es ist ein bisschen, wie wenn man im Bierzelt Tischtennis spielt“, beschreibt Kahl die Umstände und verrät, warum es bei ihr und Philipp trotzdem so gut geklappt hat: „Man muss es ausblenden. Sonst ist es still beim Tischtennis, hier ist es laut, man muss sehr fokussiert sein.“ Dass man sich so sehr unter Kontrolle haben müsse, sei eine zusätzliche Herausforderung, sagt sie.

Die Biberbacherin spielt seit 56 Jahren Tischtennis

Doch bei all den Herausforderungen, steht immer noch der Spaß im Vordergrund. „Es ist faszinierend, jüngeren und älteren Menschen beim Tischtennis zuzuschauen. Mir gefällt die Atmosphäre sehr“, auch das, sagt sie, sei etwas, was ihr am Tischtennis so gut gefällt. Seit 56 Jahren spielt sie in Biberbach und ist damit die einzige noch aktive Spielerin, die schon im Gründungsjahr gespielt hat. 1969 gründeten ihr Vater und ihr Onkel den Verein, 26 Jahre lang war sie später selbst Abteilungsleiterin. 2001 beschloss sie, alle Ämter abzugeben und wieder selbst zu spielen.

2002 war sie bei ihrer ersten Senioren-Weltmeisterschaft im schweizerischen Luzern, insgesamt hat sie bisher an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen und zehn Europameisterschaften gespielt. „Nach meiner ersten WM war ich infiziert, das Gewusel, die Organisation, die vielen Leute, die Turnierstimmung, all das gefällt mir sehr.“

Die nächste große Reise hat Karin Kahl schon im Visier

Das hat allerdings seinen Preis: Während man sich für deutsche Meisterschaften qualifizieren muss, kann man sich für die internationalen Turniere anmelden, muss aber alles selber bezahlen. „Finanziell“, sagt Kahl, „ist das wie ein kleiner Urlaub.“ Allein die Startgebühr koste zwischen 180 und 200 Euro, An- und Abreise, sowie Unterkünfte kommen noch hinzu.

Horst Reinhart und Josef Merk wurden Dritte bei den Männern. Foto: Josef Merk

Viel Aufwand, aber: „Das ist halt unser Hobby“, sagt Kahl. Sie spielt jetzt bei den 65- bis 69-Jährigen mit und will noch lange nicht aufhören. „Tischtennis kann in jedem Alter gespielt werden.“ Das zeigt auch Josef Merk, der bei den über 80-Jährigen im Doppelwettbewerb ebenfalls Bronze gewonnen hat. Merk ist Abteilungsleiter in Westheim und hat auch schon bei Weltmeisterschaften in Asien mitgespielt. Ganz so weit will Kahl nicht reisen, aber sie hat gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin schon das nächste Turnier im Blick: „2027 wollen wir zur Europameisterschaft nach Riga (Lettland).“