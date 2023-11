Zwei planmäßige Pleiten für den TTC Langweid

Die Spitzenteams TTC Weil und DJK Offenburg waren für die Frauen des TTC Langweid eine Nummer zu groß. So gibt es zwei Niederlagen, die deutlich ausfallen.

Planmäßig war beim TTC Langweid das erneute Fehlen von Veronika Matiunina bei den beiden Spielen der 2. Bundesliga in Weil und in Offenburg. Planmäßig, beziehungsweise zu erwarten war auch die klare 0:6-Niederlage beim Tabellenführer und klaren Meisterschaftsfavoriten TTC Weil. Nicht ganz unerwartet ist auch die 1:6-Niederlage bei der zuletzt erstarkten DJK Offenburg

Die zwei Niederlagen zum nun ausgeglichenen Punktekonto von 7:7 bereiten der Teammanagerin Cennet Durgun keine Sorgen. Zumal in den letzten beiden Heimspielen der Vorrunde am 9. und 10. Dezember, Matiunina, die jetzt zwei Wochen für die Ukraine international im Einsatz war, dem TTCL-Team wieder zur Verfügung steht.

Ganz so deutlich war die Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten nicht erwartet. Der TTC Weil – nach der letzten Saison aus dem deutschen Oberhaus abgestiegen – hat sich durch gute Spielerinnen zur Rückkehr in Liga eins verstärkt und demonstrierte die aktuelle Vormachtstellung sowohl mit dem 6:0 gegen Langweid, als auch mit einem erneuten 6:0 gegen Fürstenfeldbruck.

Das Team von Weil am Rhein war auf allen Positionen stärker. Lediglich Vitalija Venckute konnte beim Spielstand von 5:0 ihre Gegnerin gefährden. Die 2:3- Niederlage war dann aber schon der Endstand von 6:0.

„Unser Saisonziel ist ja, im Gegensatz zu Weil, nicht der Aufstieg, sondern der Klassenerhalt“, erinnern die Vereinsverantwortlichen und Cennet Durgun, „und den schafft unser Team.“

Vor zwei Wochen hatten Cennet Durgun für das Spiel in Offenburg noch einen Sieg im Visier. Die letzten Niederlagen in Uentrop und in Weil haben bei den TTC-Spielerinnen jedoch Spuren hinterlassen. Wie in den letzten Begegnungen war Langweid auch in Offenburg bereits mit Niederlagen beider Doppel mit dem Rücken zur Wand. Das Fehlen von Veronika Matiuina machte sich bereits bei den Doppeln bemerkbar.

Ein 0:2-Rückstand aus den Doppeln ist eine belastende Hypothek, die sich auf die Leistung der TTC-Spielerinnen in den Einzelspielen ausgewirkt hat. Jegliches Bemühen der Langeider Spielerinnen – mit Ausnahme von Anja Farladanska beim Sieg gegen die Nummer zwei Jele Stortz – blieb unbelohnt. Offenburg präsentierte sich aber auch von der starken Spitzenspielerin Natalie Marchetti angeführt in bester Verfassung. (jug)

TTC Weil – TTC Langeid 6:0. Sozoniuk/Lachenmayer - Venckute/Edghil 11:6, 11:3, 11:9, Hunsay/Lavrova - Farladanska/Styhar11:9, 11:3, 11:8, Hursay - Styhar 11:8, 11:4, 11:8, Sozoniuk - Farladanska 11:7, 11:5, 11:4, Lachenmayer - Edghil 11:2, 11:2, 11:2, Lavrov - Venckute 11:5, 10:12, 11:9, 6:11, 11:7.

DJK Offenburg - TTC Langweid 6:1. Stortz/Kirner - Farladanska/Styhar 11:4, 11:5, 8:11, 5:11, 11:4, Marcheti/Lehmann - Venckute/Edghil 11:5, 11:8. 11:13, 11:2, Marchetti/Styhar - 4:11, 11:8, 11:9, 11:13, 11:4, Stortz - Farladanska 8:11, 11:90, 12:14,5:11, Behringer - Edghil 4:11, 11:7, 11:9, 12_10, Lehmann - Venckute 11:8, 11:6, 6:11, 10:12, 11:7, Marchetti - Farladanska 11:5, 11:7, 11:7.