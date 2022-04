Tischtennis

29.04.2022

Zwei Ukrainerinnen stoßen zur Tischtennis-Familie

Plus Die Mannschaft für die neue Saison ist komplett. Was der TTC Langweid mit Ganna Farladanskaya und Diana Styhar plant. Es gibt noch einen unerwarteten Abgang.

Von Oliver Reiser

Seit vielen, vielen Jahren ist der TTC Langweid für seine familiäre Atmosphäre bekannt und bei den Spielerinnen aus aller Herren Länder beliebt. Ganz früher gab es mal das Frauenhaus im Ortszentrum, in dem die Spielerinnen vor und nach den Spielen untergebracht waren, zuletzt wohnten die Aktiven in einer Ferienwohnung in Achsheim. Ebenfalls mit Familienanschluss. Für die beiden Neuzugänge Ganna Farladanskaya und Diana Styhar könnte das auch bald gelten, denn in Langweid hat man viel vor mit den Ukrainerinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

