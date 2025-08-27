Tobias Ullmann findet nach Aystetten-Abschied neuen Verein

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass sich die Wege des SV Cosmos Aystetten und Tobias Ullmann trennten. Nach einem Konflikt im Training zwischen Ullmann, seinem Trainer und der Mannschaft verließ der 21-Jährige den Platz. Nachdem er bei den vergangenen Auftritten der Aystetter schon nicht mehr im Kader stand, stellte der Linksfuß klar: „Ich spiele nicht mehr für Aystetten.“ Nichtsdestotrotz begab sich Ullmann direkt auf die Suche nach einer neuen Aufgabe, schließlich wolle er weiter Fußball spielen. Mit seiner Suche war er nun erfolgreich und schließt sich wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist (31. August) einem Bayernligisten als Vertragsamateur an.

Ullmann schließt sich Türkspor Augsburg an

Ab sofort streift sich Ullmann das Trikot von Türkspor Augsburg in der Bayernliga über. Damit wechselt er zwar eine Spielklasse höher, jedoch stehen auch hier die Vorzeichen auf Abstiegskampf. Nach sechs Spieltagen stehen die Augsburger mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Platz der Bayernliga Süd. Mit dem Fight um den Klassenerhalt kennt sich Ullmann aus, in der vergangenen Spielzeit war er ein entscheidendes Puzzlestück für den Aystetter Ligaverbleib in der Landesliga. Seinen ersten Auftritt könnte er schon am Samstag gegen den TSV Nördlingen haben. Für die Cosmonauten geht es am Wochenende gegen den FC Kempten. Dort will die Mannschaft von Thomas Hanselka den ersten Sieg ohne Ullmann einfahren.