Der TSV Zusmarshausen empfängt den TSV Meitingen zum Topspiel

Nach der verpassten Tabellenführung am Donnerstag gegen den TSV Haunstetten, sind die Meitinger gegen den TSV Zusmarshausen auf Wiedergutmachung aus. Der Aufsteiger ist nach wie vor ungeschlagen und geht mit ordentlich Selbstbewusstsein in das Topspiel. Der TSV Gersthofen will nach dem gestoppten Negativlauf weiter punkten und muss dafür gegen den Tabellenzweiten aus Ecknach bestehen. Der TSV Dinkelscherben empfängt auf dem Kaiserberg einen Aufsteiger.

Der TSV Meitingen im zweiten Topspiel der Woche gefragt

Lange Zeit zum Nachdenken hat man beim TSV Meitingen nicht. Schon am Sonntag steht der nächste Kracher an: Das Landkreisderby beim TSV Zusmarshausen. „Das wird nicht einfacher“, sagt Andreas Wessig, „aber wenn wir vorne dabei bleiben wollen, müssen wir Widergutmachung betreiben und die ersten sein, die den starken Aufsteiger schlagen. Dazu müssen wir allerdings unsere Topleistung abrufen, was uns am Donnerstag nicht gelungen ist.“ Neben dem verletzten Andreas Kronthaler fehlt auch Daniel Deppner (Urlaub).

Für längere Zeit muss der TSV Zusmarshausen auf seinen Spielmacher Christian Miller verzichten. Der 26-jährige ehemalige Regionalligaspieler, den viele Experten für den besten Akteur in dieser Liga halten, verabschiedet sich für geraume Zeit aus beruflichen Gründen ins Ausland. Obwohl man jeden Punkt als einen Punkt zum Klassenerhalt betrachtet, wollen die Autobahner dennoch ihren Lauf fortsetzen. Das wäre auch ganz im Sinne des neuen Teammanagers Andrei Pascu. Der 40-Jährige, der gleichzeitig als Spieler beim SV Adelsried aktiv ist, wurde über eine Stellenanzeige im Internet gefunden und unterstützt seit Beginn dieser Saison den Sportlichen Leiter Reinhard Brachert.

TSV Gersthofen beim Ex-Spitzenreiter

Bevor der TSV Haunstetten mit dem 2:0-Sieg beim TSV Meitingen an die Tabellenspitze gestürmt ist, stand dort der VfL Ecknach. Dort muss am Sonntag der TSV Gersthofen antreten, der zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen den BC Rinnenthal seinen Negativlauf stoppen konnte. Dabei stand nicht nur Fabian Bühler erstmals nach seiner Verletzung von Anfang an auf dem Platz, der Torjäger stand auch erstmals zusammen mit seinem Bruder Tobias, der aus der Gersthofer Jugend gekommen ist, in der Startelf. Ob der Bock jetzt umgestoßen ist? Diese Frage wird sich beantworten, wenn sich die FCA-Helden vergangener Tage, Ajet Abazi und Sören Dreßler, als Trainer der beiden Kontrahenten gegenüberstehen. Die beiden spielten gemeinsam von 2002 bis 2006 beim damaligen Regionalligisten und waren am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt.

Mit einem ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen den FC Gundelfingen II hat der TSV Dinkelscherben zuletzt wieder in die Spur gefunden – nun gilt es, an diesen Auftritt anzuknüpfen. „Wir wollen die Leistung bestätigen, müssen uns aber weiterhin steigern“, betont Trainer Michael Finkel, der mit seiner Mannschaft im zweiten Heimspiel in Folge mit dem FC Maihingen erneut einen Aufsteiger erwartet. Kein Selbstläufer, wie die 0:1-Heimniederlage gegen den dritten Neuling, die SpVgg Joshofen-Bergheim, beweist. (ilia)

Nach zehn Punkten aus vier Spielen wurde die Serie des FC Horgau mit einer 1:3-Niederlage bei der SV Wörnitzstein-Berg gestoppt. Die Donauwörther zählen ebenso zu den Aufstiegskandidaten, wie der VfR Jettingen, der am Sonntag, 16.30 Uhr, seine Visitenkarte im Rothalstadion abgibt.