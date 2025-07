Torjäger treffen für die Kartei der Not

Gerne hätte Fabian Bühler dafür gesorgt, dass der TSV Gersthofen gegen den Bundesligisten FC Augsburg einen Ehrentreffer zustande gebracht hätte. Doch der Torjäger des Bezirksligisten hatte sich im Testspiel beim TSV Neusäß verletzt und musste mit einem Innenbandriss zuschauen. Zur traditionellen Torjägerehrung unserer Zeitung, die in der Halbzeit des Freundschaftsspiels vor 3.000 Zuschauern stattfand, konnte er aber auflaufen und wurde für seine 35 Saisontreffer von den Rängen mit viel Beifall bedacht. Mehr hatte in der abgelaufenen Saison nur Luca Kreisel vom TSV Herbertshofen (36) erzielt.

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Zum 29. Mal wurden die Torschützenkönige aus den Ligen, die das Verbreitungsgebiet der AZ Augsburger Land und der Schwabmünchner Zeitung tangieren, ausgezeichnet. Welchen Stellenwert diese Ehrung hat, zeigt die Tatsache, dass Neo Fähnle aus Gingen an der Brenz und Teeo Pejazic aus München angereist waren. Mit Vanessa Ziegelmayr war diesmal nur eine Spielerin dabei, die sich bei dieser traditionellen Veranstaltung schon einmal eine Torjäger-Kanone abholen konnte. Alle anderen waren Neulinge.

Seit 29 Jahren sind die selben Sponsoren am Start

Dauergäste sind hingegen Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, sowie Herbert Lenz von Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen. Auch für die Saison 2024/25 haben die langjährigen Sponsoren für jeden Treffer eine Einschussprämie in Höhe von drei Euro ausgelobt. Der Erlös kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu Gute.

Insgesamt haben Vanessa Ziegelmayr (SV Thierhaupten, Bezirksliga Nord, 27 Tore), Luca Kreisel (TSV Herbertshofen, A-Klasse Nordwest, 36 Tore), Georg Zimmermann (SV Gessertshausen, A-Klasse Süd, 32 Tore), Robin Helmschrott (SSV Alsmoos-Petersdorf, Kreisliga Ost, 30 Tore), Umut Yilmaz (TSV Steppach II, B-Klasse West, 29 Tore), Mihai Oroian (DJK Lechhausen II) und Maximilian Weidt (TSV Steppach, beide A-Klasse West, beide jeweils 27 Tore), Teeo Pejazic (TSV Neusäß, Kreisklasse Nordwest, 26 Tore), Maximilian Kless (SV Mering II, Kreisliga Augsburg, 24 Tore), Phillip Schmid (TSV Göggingen, Kreisklasse Süd, 23 Tore), Neo Fähnle (FC Gundelfingen II, Kreisliga West, 21 Tore), Dennis Rotter (SV Nordendorf, B-Klasse Nordwest, 16 Tore) zusammen 353 Tore erzielt, was einem Erlös von 1.059 Euro entsprechen würde, doch spontan haben Alexander Kohler und Herbert Lenz auf 2.000 Euro für die Kartei der Not aufgerundet. Das war nicht die einzige Überraschung.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll bringt Tickets mit

Überraschung Nummer zwei: FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, der einst in der Saison 2007/08 beim damaligen Landesligisten TSV Gersthofen gespielt hatte, beglückwünschte an alter Wirkungsstätte nicht nur die Geehrten, sondern hatte für jede/n Torschützenkönig/in zwei Eintrittskarten zum Freundschaftsspiel des FC Augsburg gegen den Premiere-League-Aufsteiger AFC Sunderland mitgebracht.