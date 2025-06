Ein Stadtberger gewinnt Triathlon in Zusmarshausen

Es klingt ziemlich abgedroschen, wenn man davon spricht, dass jemand mit der Sonne um die Wette strahlt. Aber bei der 8. Auflage des Nullinger Trirathlon in Zusmarshausen, war das gleich mehrfach der Fall. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund des Jahrhunderthochwassers abgesagt werden musste, passte diesmal wirklich alles. „Temperatur passt, Teilnehmerzahl passt, Wasserqualität passt“, freute sich Chef-Organisator Karl Sendlinger von der Triathlon-Abteilung des TSV Zusmarshausen. Zwei Tage vorher hatte man den Rothsee noch von den letzten Algen befreit. „Wir haben zwei Tage sauber gemacht und mehrere Anhänger voll weggefahren“, verriet Sendlinger. Auch von Zirkaden, diesen kleinen, fiesen Tierchen, die in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal für Verdruss gesorgt hatten, war diesmal nichts zu sehen und zu spüren. Stolz war Sendlinger auch darauf, dass Athleten aus acht Nationen (unter anderem Kroatien, Großbritannien, Österreich, Rumänien, Portugal, Türkei, Frankreich und sogar Australien) an den Start gingen und dem Zusser Triathlon einen internationalen Anstrich gaben.

