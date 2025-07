Zusmarshauser Triathlongruppe feiert Erfolge

Beim 19. Triathlon in Lauingen war auch ein Team des TSV Zusmarshausen dabei und wusste zu überzeugen. Allen voran Neuzugang, Manuel Kuhn, der auf der olympischen Strecke mit 1,5 Kilometern Schwimmen im Auwaldsee, 40 km Rennrad fahren, dazu abschließend 10 km Laufen durch die Lauinger Innenstadt, gestartet ist. Trotz guter Leistung mit der Gesamtzeit von 2.07.19 Std. (24.42 Minuten; 59.11 Minuten; 43.25 Minuten) verpasste er das Siegerpodest um nur drei Sekunden.

Zusmarshauser Trio gewinnt Silber

Über die gleichen Distanzen und zur gleichen Zeit startete das Staffelteam mit Paul Unger 25:46 Minuten Bernhard Saumweber 66.06 min.; und Thorsten Welz 41.19 Minuten. In 2.13.12 Std. erreichte das Trio den Silberplatz auf dem Siegerpodest. Im Wettbewerb über die Volksdistanz (400 Meter Schwimmen; 20 Kilometer Rad; 5 Kilometer Laufen) wurden ebenfalls sehr gute Platzierungen erreicht. Allen voran Neuzugang Anna Juraschek überzeugte in ihrer Klasse Frauen 30 und wurde mit 1.13.01 Stunden Dritte. Ebenfalls Dritter in seiner Altersklasse M 50 wurde der neue Bundeskampfrichter Markus Seiler mit 1.08.16 Stunden. Mit hauchdünnem Abstand von nur 16 Sec. in 1:08,39 Stunden erreichte Michael Steinbacher noch den fünften Platz in seiner Altersklasse Männer 40.

Ein gemischtes Team war in der kurzen Volksdistanz am Start. Für Michael Heigel, (Schwimmen), Karl Sendlinger, (Rad) und Manuela Uhl (Laufen) blieb die Uhr bei 1.16.43 Std. stehen. In der teamwertung wurden sie Achter. Im August startet das Zusser Triathlonteam noch bei Wettbewerben in Laupheim und eine Woche später zum Abschluss in Oberschleißheim auf der Ruder-Regattastrecke. (AZ)